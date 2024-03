Planurile CEO-ului Richard Dickson de a continua cu reinventarea marcilor Gap, in principal Old Navy, au contribuit la stimularea interesului consumatorilor pentru imbracamintea si accesoriile sale. Compania mama a Banana Republic a inregistrato scadere a vanzarilor in ultimele cateva trimestre, deoarece clientii s-au mutat la concurenti precum Amazon.com si Shein, care ofera sortimente convingatoare de produse. Vanzarile comparabile din trimestrul patru au crescut cu 4% la marca Gap, iar Old Navy au inregistrat o crestere de 2%, in timp ce vanzarile Athleta si Banana Republic au scazut cu 10%,…