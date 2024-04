Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Savage Crew din Bacau a reușit sa iși faca simțita prezența in inimile publicului și ale juraților la emisiunea Romanii au Talent. Combinand pasiunea pentru dans cu unitatea și dedicarea, cei 15 membri cu varste cuprinse intre 14 și 17 ani au demonstrat ca talentul și energia lor sunt demne de…

- Asimilari, nu delimitari conceptuale Institutia care se ocupa de bunul mers al scolii bacauane din perspectiva institutionala, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” (director, Mariana Ifrim), a organizat in ziua de 18 aprilie Conferința Naționala „Mentorat și transfer de competențe pentru promovarea…

- Elevii Colegiului Național “Vasile Alecsandri” au obținut rezultate remarcabile la faza județeana a Olimpiadei de Tehnologia Informației, desfașurata sambata, 13 aprilie. Sub indrumarea doamnelor profesoare Cojocaru Laura, Lazar Ingrid, Timofti Afrodita și a domnului profesor Benchea Iulian, elevii…

- Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Bacau a primit in mijlocul sau studenții din anul 3 de la specializarea Inginerie și Management in Alimentația Publica și Agroturism, Facultatea de Inginerie, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacau. Aceasta intalnire a fost marcata de explorarea…

- La 49 de ani pe care i-a implinit saptamana trecuta, antrenoarea SCM Bacau este increzatoare in cei doi sportivi ai sai, Bianca Ghelber și Alexandru Novac care vor concura in iunie, la CE de la Roma și in august, la JO de la Paris Cand Dumnezeu trece timpul? Mai alaltaieri, Mihaela Melinte devenea campioana…

- Studenții de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau au avut o experiența educativa de excepție in data de 12.03.2024, cand au vizitat Centrul de Cercetare REXDAN, parte a Universitații „Dunarea de Jos” din Galați. Studenții, incadrați in programul de studii de licența Biologie, Departamentul…

- Intr-un spectacol sportiv de excepție desfașurat la Centrul Olimpic de Tenis de Masa din Bistrița, talentatele jucatoare de tenis de masa feminin U15 din Moinești au cucerit doua locuri pe podiumul național. Competiția, organizata de Municipiul Bistrița, a adus impreuna elitele juniorilor din țara,…

- S-au obișnuit și ne-au obișnuit cu arderea etapelor. Au facut-o in sezoanele precedente, continua sa o faca și in 2024. La prima competiție majora de atletism indoor a anului, Cupa Romaniei, derulata weekendul trecut, la București, junioarele SCM Bacau au urcat, o data in plus, pe podiumul senioarelor.…