Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, Dinamo iși joaca ultima carte pentru evitarea retrogradarii in liga secunda. „Cainii” vor infrunta pe UTA Arad in ultima etapa a play-out-ului și au nevoie de o victorie. Un posibil succes, coroborat cu rezultate in favoarea acestora in minim doua din celelalte patru finale din subsolul clasamentului,…

- Adrian Mititelu Jr. este internat la Spitalul de Urgența Floreasca, din București. Conform tatalui lui, de vina ar fi o supradoza de pastile antidepresive. Adrian Jr. a ajuns sambata noapte la spital, internat de urgența, informeaza presa centrala. Tatal acestuia a venit, apoi, cu o prima varianta.…

- Danuț Lupu (57 de ani) a fost prezent la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” și n-a ratat ocazia sa-și spuna din nou punctul de vedere in ceea ce-l privește pe cel mai bun jucator roman din toate timpurile. Iar pentru Lupu acesta a fost Nicolae Dobrin. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” poate fi urmarita…

- Schimbul de declarații dezvaluie tensiunile din culisele fotbalului romanesc și lasa intrebari cu privire la viitorul echipei Dinamo și al fotbalului romanesc in ansamblu. The post CONFLICT INTENS IN FOTBALUL ROMANESC Ionuț Negoița și Mircea Lucescu se confrunta intr-un schimb de acuzații first appeared…

- Primarul Emil Boc a lansat acuzații de blat dupa meciul Petrolul – Sepsi incheiat cu scorul de 1-2. In urma acestui rezultat Universitatea Cluj a fost eliminata din play-off. „Petrolul – rușinea fotbalului romanesc! Cum sa nu iți aperi corect șansele? Cum sa faci un simulacru de aparare la golul doi…

- Andrei Nicolescu, administrator special și acționar minoritar la Dinamo, a aplaudat inițiativa șefului CCA de a explica cateva dintre fazele controversate de arbitraj din ultima vreme, și ii solicita lui Kyros Vassaras sa acționeze in acest fel in fiecare etapa. Kyros Vassaras, președintele Comisiei…

- Croatul Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a tras concluziile dupa victoria cu Oțelul, 3-1. Formația alb-roșie a ajuns la a doua victorie la rand in Superliga, dupa 2-0 cu Farul. La finalul partidei, antrenorul „cainilor” și-a felicitat jucatorii, dar spune ca jocul echipei sale poate fi mai bun.…

- Victoria in fața liderului Rapid, le-a adus alb-roșiiilor patru locuri in echipa etapei, plus antrenorul Milos Gavrilovic. A fost meciul perfect pentru Dinamo in fața unui Rapid care a jucat mult sub ceea ce aratase pana acum. Gabriela Balae, Jelena Vulin, Lenka Oveckova și Tassia Silva au fost motoarele…