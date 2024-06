Stiri pe aceeasi tema

- E de așteptat un val de scumpiri odata ce salariul minim va crește in Romania. Cum arata estimarile BNR și ce produse vor costa mai mult in aceasta vara? Adrian Negrescu, analist economic, ne spune care sunt domeniile in care se vor resimti cele mai mari cresteri de tarife. Se pare ca majorarea salariului…

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu și-a asumat angajamentul de a crește veniturile și nivelul de trai al romanilor. Deși vom avea majorarea salariul minim de la 1 iulie, Executivul a luat masuri pentru a nu genera automat și o creștere a valorii amenzilor

- Sunt așteptate scumpiri in lanț, de la 1 iulie, atunci cand va creste salariul minim pe economie. Economistii spun ca este efectul de domino al masurii de majorare a salariului minim, in timp ce patronatele se asteapta ca multe companii, in special cele mici si mijlocii, sa intre in insolventa, intrucat…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura Oprescu, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte sustinute la Iasi, ca de la 1 iulie salariul minim pe economie in Romania va fi de 3.700 de lei. The post SALARIUL MINIM CREȘTE Ministrul Muncii anunța oficial creșterea salariului minim first…

- Salariul minim brut se va majora de la 1 iulie. Marcel Boloș ia in calcul inca o masura: creșterea deductibilitații la 300 de lei Salariul minim brut din Romania se va majora de la 3.300 lei la 3.700 lei pe luna, incepand cu data de 1 iulie 2024. Guvernul a finalizat discuțiile pe acest subiect cu sindicatele…

- Salariul minim european – proiectul UE In mijlocul unui an electoral, oficialii PSD-PNL planuiesc o noua creștere a salariilor, chiar daca se confrunta cu presiuni legate de cheltuielile mari din buget. Inițial, salariul minim pe economie ar urma sa creasca incepand din iulie cu puțin peste 100 de lei,…

- PSD și-a asumat ca obiectiv politic introducerea salariului minim european pana la finalul anului 2024. Masura va conduce la creșterea salariilor, pentru ca salariul minim european inseamna cel puțin jumatate din salariul mediu net. In anul 2024, jumatate din salariul mediu net 3783 de lei, adica puțin…