Duminica, Dinamo iși joaca ultima carte pentru evitarea retrogradarii in liga secunda. „Cainii” vor infrunta pe UTA Arad in ultima etapa a play-out-ului și au nevoie de o victorie. Un posibil succes, coroborat cu rezultate in favoarea acestora in minim doua din celelalte patru finale din subsolul clasamentului, ii poate ține pe „caini” in Superliga. In acest context, este inca neclar daca Zeljko Kopic va continua ca A1 al „cainilor”. ...