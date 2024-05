Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Spitalul Foișor din Capitala: Florin Piersic are o stare generala grava, in urma unui sepsis. ”La momentul internarii, pacientul, in varsta de 88 ani, se prezinta cu o stare generala grava in urma unui sepsis cu punct de plecare de la nivelul unei proteze totale de genunchi” at Info…

- Surse din presa dezvaluie ca legendarul actor Florin Piersic a fost internat la spital cu septicemie, o afecțiune grava provocata, potrivit acelorași surse, de o branula montata acasa. Se pare ca actorul ar fi ramas cu branula timp de o saptamana pentru a face niște perfuzii, deși este recomandat ca…

- Florin Piersic ar fi supus unei noi intervenții chirurgicaleSurse din presa, insa, aduc in discuție alta perspectiva, afirmand ca Florin Piersic urmeaza sa fie supus unei noi intervenții chirurgicale la Institutul Matei Balș, unde va fi tratat și pentru infecția pe care o are. Florin Piersic a fost…

- In aceasta seara, o aeronava SMURD care pleaca din Cluj va ateriza pe aeroportul Baneasa. In ea se afla Florin Piersic.Conform surselor Realitatea Plus, acest transfer are loc la solicitarea familiei, iar marele actor va fi internat cel mai probabil la Institutul Matei Balș din Capitala. Deși medicii…

- UPDATE Actorul Florin Piersic, care a fost operat la genunchi, a fost transferat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca. Surse medicale din Cluj Napoca au declarat pentru foiatransilvana.ro ca Florin Piersic a fost transferat la Institutul Inimii din Cluj . Potrivit acestora, Florin Piersic are un stimulator…

- Marele actor Florin Piersic, care a fost operat la genunchi, este in continuare internat in spital. Interventia a decurs bine, dar pacientul a fost transferat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca pentru a fi supravegheat de medici.