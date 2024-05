Stiri pe aceeasi tema

- ”As dori astazi o discutie pe analiza de progres impreuna cu ministrul fondurilor europene si cu ministrul finantelor, atat pe jaloanele din PNRR, dar si pe fiecare obiectiv de investitii din PNRR”, a spus premierul in sedinta de Guvern. Seful Executivului a aratat ca vrea ca saptamana viitoare, impreuna…

- ”Un nou drum pentru Romania prin dezvoltarea de proiecte pentru agricultura, zootehnie si procesare! Romania are nevoie de investitii in procesarea materiei prime pe care o obtin fermierii nostri! Numai asa vom creste valoarea produselor romanesti si vom echilibra balanta comerciala. Am prezentat potentialul…

- Global Business Policy Council, serviciul strategic al companiei de consultanta in management Kearney, a inclus in premiera Romania in clasamentul anual al pietelor in curs de dezvoltare din punct de vedere al perspectivelor legate de investiții straine directe, pe locul 17 din 25 de state incluse.

- Sunt mulți maramureșeni care raman fara bani dintr-o prostie. Prin simplul fact ca acceseaza un simplu link de pe internet și…gata. Polițiștii atrag atenția asupra inșelaciunilor in mediul on-line PRIN FALSE INVESTIȚII. Cum incepe totul – potențiala victima acceseaza un anunt afișat pe pagina de internet…

- Firmele romanești manifesta un nivel mai ridicat de optimism decat media UE atunci cand sunt intrebate despre accesibilitatea la finanțare- interna și externa- și sunt preocupate de problemele legate de costurile energiei schimbarile climatice și tranziția verde, a spus marți Guvernatorul BNR Mugur…

- Trei banci romanești, respectiv Banca Transilvania, BRD și BCR, se regasesc in topul Brand Finance al celor mai valoroase 500 branduri bancare din lume in anul 2024. Banca Transilvania este al treilea cel mai puternic brand bancar din lume in acest an, arata Brand Finance. In topul celor mai valoroase…

- Investițiile in fondurile de obligațiuni și in titlurile de stat, realizate anul acesta, au șanse mari sa se dovedeasca a fi unele dintre cele mai bune alegeri pentru romanii care vor sa obțina caștiguri peste depozitele bancare, dar in condiții de...

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Fonduri nerambursabile de peste 800 milioane euro pentru investiții in proiecte de energie verde vor fi disponibile pe piața in urmatoarele saptamani, unde companiile vor putea crește eficiența energetica a fabricilor sau noi unitați de producere a energiei regenerabile vor…