Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul din Nanterre, de la periferia Parisului, a dat unda verde pentru vanzarea trofeului „Balonul de Aur” pe care fostul idol argentinian Diego Armando Maradona l-a obtinut in 1986, la Cupa Mondiala de fotbal din Mexic. Asta inseamna ca licitatia organizata de catre casa Aguttes va fi mentinuta…

- Cei cinci mostenitori ai fostului fotbalist argentinian Diego Maradona incearca sa anuleze vanzarea si sa recupereze Balonul de Aur castigat de tatal lor in 1986, cand acesta a fost declarat cel mai bun jucator al Cupei Mondiale. Balonul de Aur a fost furat in 1989.In 6 iunie, la Paris, este programata…

- Balonul de Aur caștigat de Diego Maradona dupa Cupa Mondiala din 1986 va fi scos la licitație. E pentru prima oara cand un astfel de trofeu se va vinde la o licitație. Trofeul Balonul de Aur caștigat de Diego Maradona, dupa ce a fost desemnat cel mai bun jucator la Cupa Mondiala din 1986, va fi scos…

- Inchirierile ilegale de apartamente in regim hotelier vor fi sancționate usturator. Ministerul Turismului va impune amenzi de 30.000 de lei celor care iși ofera locuințele spre inchiriere pe platforme online fara a avea inregistrare și clasificare oficiala din partea statului. Amenzi pentru cei care…

- Zilele Filmului Maghiar din Brașov vor fi deschise cu proiecția filmului biografic despre viața medicului maghiar, Semmelweis Ignac. Programul va include, de asemenea, alte doua filme de succes ale anului trecut: noul film Elfogy a levego (Fara aer), regizat de transilvaneanca Moldovai Katalin, și noul…

- In SUA, Australia, Spania si Mexic, aproximativ 70% dintre adulti au spus ca sunt ”foarte sau oarecum stresati” de bani. Procentul s-a redus usor la 63% in Marea Britanie, 57% in Germania, 55% in Elvetia si aproximativ jumatate din locuitori din Singapore si Franta. In aceste tari, intre jumatate si…

- Razboiul din Gaza, legislația din unele state din SUA, deciziile din Franța și Mexic și sarutul de la Cupa Mondiala de Fotbal sunt cateva dintre evenimentele care au afectat viețile femeilor in ultima perioada. In Ziua Internaționala a Femeii, Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a indemnat…