- Vice-ministrul polonez al apararii, Cezary Tomczyk, a confirmat miercuri ca Ucraina este libera sa foloseasca cum doreste impotriva teritoriului rus armele pe care i le ofera Polonia si le-a cerut celorlalte state ce furnizeaza ajutor militar Kievului in razboiul cu Rusia sa procedeze la fel, informeaza…

- Kievului ar trebui sa i se permita sa „neutralizeze” bazele militare de unde Rusia lanseaza rachete asupra teritoriului ucrainean, a declarat marți presedintele francez Emmanuel Macron, in plina controversa asupra posibilitatii folosirii de catre Ucraina a armelor occidentale pentru atacuri in interiorul…

- Liderii chinez Xi Jinping si rus Vladimir Putin au promis joi o „noua era” de parteneriat intre cei mai puternici doi rivali ai Statelor Unite, pe care le-au catalogat drept un hegemon agresiv al Razboiului Rece care semana haos in intreaga lume, relateaza Reuters. Xi Jinping l-a intampinat pe Putin…

- Xi Jinping l-a intampinat pe Putin cu covorul rosu intins in fata Salii Mari a Poporului din Beijing, unde au fost salutati de soldati ai Armatei Populare de Eliberare, de salvele a 21 de tunuri in Piata Tiananmen si de copii care fluturau steagurile Chinei si Rusiei. China si Rusia au declarat un parteneriat…

- Rusia va organiza, pentru al treilea an consecutiv, parada militara de Ziua Victoriei, in contextul in care are loc razboiul din Ucraina. Parada marcheaza infrangerea Germaniei naziste de catre forțele SUA, ale Marii Britanii și Uniunii Sovietice in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Parada de Ziua Victoriei…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, face o noua vizita in China. Diplomatul american s-a intalnit cu ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, care a avertizat SUA sa nu depașeasca „liniile roșii”. Inainte de a pleca, Antony Blinken se va intalni și

- Partenerii internaționali ai Ucrainei nu-i ofera suficienta aparare antiaeriana pentru a se proteja impotriva atacurilor cu rachete rusești, deși au peste 100 de sisteme Patriot in propriile arsenale, a declarat miercuri, 3 aprilie, ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba, intr-un interviu acordat…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti la summit-ul de la Bruxelles, au decis aseara sa avanseze cu un proiect ce vizeaza utilizarea profiturilor din activele inghetate ale Rusiei in Europa pentru a inarma Ucraina. Acest lucru ar trebui sa permita eliberarea unei sume de pana la 3 miliarde…