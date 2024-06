Stiri pe aceeasi tema

- Cu ani in urma, Andreea Raicu și Tudor Chirila formau unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz. Povestea lor de dragoste a durat doar cațiva ani și, deși s-a incheiat discret, pe marginea motivului desparțirii lor s-a speculat mult.

- Disciplina pozitiva se bazeaza pe ințelegere, comunicare, respect pentru dezvoltarea abilitaților sociale și emoționale ale copilului. La baza acesteia stau dragostea și increderea, fiind excluse pedepsele.

- La petrecerea de zilele trecute, Albert s-a apropiat de Adriana. Cei doi concurenți se afla, din nou, in cunoaștere. Ce au declarat cand au fost intrebați de prezentatoarea emisiunii, Gabriela Cristea, ce fel de relație au in prezent.

- Videoclipul postat pe platforma X (fostul Twitter) miercuri, dezvaluie momentul unic in care pasarea incepe sa emita sunete care seamana izbitor de mult cu sirenele de poliție. Aceasta descoperire a avut loc in timp ce polițiștii au auzit inițial sunetele neobișnuite in apropierea secției și au fost…

- Monica Birladeanu și medicul Valeriu Gheorghița au atras atenția cu cea mai recenta apariție a lor impreuna. Nu s-a intamplat la vreun eveniment monden sau la vreo petrecere privata, cei doi au mers impreuna la cumparaturi, paparazzi Cancan au dezvaluit și cine i-a insoțit. De aproximativ jumatate de…

- Lena și Gabi Enache au o relație frumoasa de peste 8 ani, dar lucrurile nu au fost dintotdeauna așa. Cei doi au trecut prin momente dificile din cauza anumitor persoane, dar au reușit sa faca fața situațiile complicate pe care le-au intalnit.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat sambata, la Constanta, ca trebuie sa ne pregatim pentru inca cel putin cativa ani de o relatie tensionata cu Federatia Rusa, dar a subliniat ca o Rusie mai agresiva inseamna o Alianta Nord-Atlantica mai pregatita sa descurajeze aceasta situatie.…

- Alexandru Ciucu trece prin momente dificile in timpul procesului cu Alina Sorescu. Designerul iși vede fetițele rar, doar doua weekend-uri pe luna, lucru care il nemulțumește, dar prefera sa accepte decizia magistraților.