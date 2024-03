Hunedoara, județul cu cei mai mulți fermieri cu probleme la APIA APIA ii someaza pe fermierii care au incasat subvențiile ilegal sa dea banii inapoi, in caz contrar riscand sa fie executați silit de ANAF. Topul județelor cu cei mai mulți fermieri aflați in aceasta situație este condus de Hunedoara, unde au fost inregistrate 1.811 astfel de cazuri, fiind vorba de un prejudiciu de peste 4 milioane de lei. Locul doi in clasament este ocupat de județul Bistrița-Nasaud, unde 1.215 fermieri au incasat ilegal subvenții in suma de 3,1 milioane lei, dupa care urmeaza Caraș-Severin, cu 939 fermieri, care au obținut ilegal subvenții in suma de 6,3 milioane lei. Ce s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

