Meteorologii au emis avertizari Cod galben și Cod portocaliu de vant puternic, valabile in intreaga țara pana marți seara. O avertizare Cod galben, valabila de luni de la ora 20:00 pana marți la ora 8:00 vizeaza județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Mureș, Cluj, Salaj, Bihor, Alba, Sibiu, Arad, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt, […]