30 de mandate de percheziție într-un dosar de înșelăciune și fals în înscrisuri Polițiștii IPJ Prahova-Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au descins la mai multe persoane fizice dar și la sediile și punctele de lucru ale unor persoane juridice, din județele Sibiu, Timiș, Constanța, București, Bistrița-Nasaud, Caraș-Severin, Bihor, Cluj, Hunedoara și Gorj. 30 de mandate de percheziție Descinderile au loc la scurt timp dupa ce, a aparut suspiciunea ca in perioada 2018-2020, mai multe societați comerciale ar fi solicitat și ar fi obținut un ajutor de minimis, prin intermediul unui program național, inducand in eroare o instituție și bancile partenere, cauzand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

