Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului Judetean de Politie Prahova Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in executare 30 de mandate de perchezitie domiciliara, la adresele unor persoane fizice, precum si la sediile si punctele de lucru ale unor persoane juridice, din judetele…

- Luni dimineața, polițiștii IPJ Prahova -Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au pus in executare 30 de mandate de percheziție domiciliara, la adresele unor persoane fizice, precum și la sediile și punctele de lucru ale unor persoane juridice, din județele Sibiu, Timiș, Constanța, București,…

- In aceasta dimineața, polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Prahova -Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au pus in executare 30 de mandate de percheziție domiciliara, la adresele unor persoane fizice, precum și la sediile și punctele de lucru ale unor persoane juridice, din…

- "Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de Urmarire Penala, pun in aplicare 28 de mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti (14) si judetele Bihor (3), Constanta (7), Sibiu…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi, o atentionare Cod portocaliu de precipitatii insemnate cantitativ, valabila pana maine la pranz in 12 judete. ANM a transmis și un Cod galben de ploi si lapovita pentru zone din 15 judete. Conform meteorologilor, in intervalul 13 decembrie, ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ploi moderate cantitativ, valabila de miercuri, de la ora 2.00, pana joi, la ora 10.00. In intervalul mentionat, in Banat, Crisana, Maramures, vestul si nordul Transilvaniei, precum si in Carpatii Occidentali,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ploi moderate cantitativ, valabila de miercuri, de la ora 2.00, pana joi, la ora 10.00. In intervalul mentionat, in Banat, Crisana, Maramures, vestul si nordul Transilvaniei, precum si in Carpatii Occidentali,…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi moderate cantitativ, valabila in 13 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Mureș, Suceava, Cluj, Salaj, Alba, Bihor, Arad, Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin. In aceste zone va ploua și se vor acumula…