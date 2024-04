Compania, care produce unitati de procesare grafica – sau GPU – a fost un beneficiar cheie al boom-ului inteligentei artificiale, care a stimulat cererea pentru cipurile sale. GPU-urile Nvidia sunt utilizate in mod obisnuit pentru aplicatii AI intensive in calcul, cum ar fi chatbotul AI ChatGPT al OpenAI. Cipurile sale de server sunt, de asemenea, o componenta cheie a centrelor de date. Performanta financiara a companiei a fost extraordinara in ultimul an. Nvidia a raportat o crestere de 486% a castigurilor non-GAAP pe actiune diluata in trimestrul incheiat in decembrie, invocand cererea uriasa…