Producătorul german de medicamente Bayer îşi reduce dividendele la nivelul minim, pentru a-şi restrânge datoria Compania a spus ca se confrunta cu datorii si rate ale dobanzilor ridicate, precum si cu ”o situatie dificila a fluxului de numerar liber”. ”Una dintre prioritatile noastre principale este reducerea datoriilor si cresterea flexibilitatii”, a spus directorul general Bill Anderson. ”Politica noastra de dividende modificata, care a luat in considerare contributia investitorilor si nu a fost luata cu usurinta, ne va ajuta sa facem acest lucru”. Bayer a spus ca va propune un dividend de 0,11 euro pe actiune pentru 2023. Acest lucru se compara cu 2,40 euro pe actiune cu un an mai devreme si asteptarile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Compania a raportat joi rezultate bune pentru afacerile cu avioane comerciale, in raportul sau anual privind rezultatele financiare, si a semnalat ca acestea vor continua in acest an, prin stabilirea unui obiectiv de 800 de livrari de avioane comerciale, cu 65 mai multe decat in 2023. ”Am progresat…

- Actiunile CymaBay Therapeutics, producator de medicamente din Newark, California, au crescut cu 24,6%, pana la un nivel record de 32,01 USD, in tranzactiile de luni, comparativ cu pretul din oferta, de 32,50 USD per actiune. Actiunile Gilead au crescut cu 1,1%, pana la 74,49 USD pe unitate. Gilead va…

- Cresterea actiunilor a adaugat aproximativ 46,8 miliarde de dolari la capitalizarea de piata a Arm, din care peste 42 de miliarde de dolari revenind SoftBank, care detine 90% din companie. Tehnologia de proiectare a cipurilor Arm este inclusa in majoritatea smartphone-urilor si in multe PC-uri. Compania…

- Grupul Volkswagen anunța ca planurile pentru America de Nord se bazeaza pe electrificare, considerata o oportunitate. Arno Antlitz, directorul financiar al grupului, susține ca „toata lumea incepe de la zero” pe piața electrica.Volkswagen Group va lansa in SUA și in celelalte țari din America de Nord…

- Shell a raportat castiguri ajustate de 28,25 miliarde de dolari pentru intregul an 2023, o scadere de 29% in comparatie cu cel mai mare profit anual al sau, de 39,9 miliarde de dolari, din anul precedent. Analistii se asteptau ca profitul net al Shell pentru intregul an 2023 sa ajunga la 27,5 miliarde…

- ”Trebuie sa modificam un sistem care ne-a condus, de decenii, la a ne concentra ajutoarele, scutirile, la nivelul SMIC”, a subliniat el. ”Da, imi asum sa o spun, trebuie sa desmicardizam Franta”, a anuntat el ”Inca de la viitorul proiect de lege a finantelor (…), vom incepe sa reformam acest sistem”,…

- Banca centrala a lasat dobanzile neschimbate pentru a treia intalnire consecutiva, dupa ce si-a majorat facilitatea de depozit de referinta la 4%, in septembrie. Aceasta a spus ca datele recente ”au confirmat in linii mari” perspectivele anterioare privind inflatia pe termen mediu si ca a continuat…

- Consiliul de adminstrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) s-a intrunit azi și a decis menținerea atei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), intrunit in ședința de astazi, 12 ianuarie 2024, a hotarat urmatoarele:…