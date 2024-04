Stiri pe aceeasi tema

- Interviu (P) Candidatul la președinția Consiliului Județean Mureș Adrian Giurgiu explica de ce nu funcționeaza autoritațile locale – Video at Sursa articolului: (P) Candidatul la președinția Consiliului Județean Mureș Adrian Giurgiu explica de ce nu funcționeaza autoritațile locale – Video Credit autor:…

- Fostul primar al comunei botoșanene Viișoara, Dinu Moroșanu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Politicianul care dorea sa candideze la alegerile din 9 iunie este acuzat de viol. Un fost primar botoșanean a fost arestat chiar inainte de startul campanie electorale. Dinu Moroșanu se pregatea…

- LANSARE… Fostul secretar general al Guvernului Romaniei, vasluianul Sorin Chelmu, s-a intors acasa, determinat mai mult ca niciodata sa schimbe in bine fața județului. Acesta a fost prezentat ieri, in cadrul unei conferințe de presa, drept candidatul Partidului Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR)…

- Se duce o lupta stansa pentru cel mai bogat sector al Capitalei. Astfel, portivit unui sondaj, daca duminca viitoare ar avea loc alegeri locale Clotilde Armand (USR PMP FD) ar lua cele mai multe sufragii, urmata de candidatul Alianței PSD-PNL, George Tuța, surpiza consituind-o Mircea Andrei de la Partidul…

- "Binele comun reprezinta unica motivatie care ma mentine orientat spre performanta in cariera politica, motiv pentru care drumul meu ca om politic va urma o linie ascendenta si voi continua sa am o abordare riguroasa asupra hotararilor pe care trebuie sa le iau in solutionarea celor mai accentuate…

- Consiliul Județean Bacau ar putea fi condus, in premiera, de o femeie, dupa alegerile locale din aceasta vara. Potrivit unor surse neconfirmate oficial, Partidul Social Democrat o va susține pentru postul de președinte pe senatoarea Ionela Cristina Breahna Pravaț. Social-democrații au stabilit inlocuitorul…

- Președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, participa astazi si maine la Congresul Partidului Socialistilor Europeni (PES), care are loc la Roma, in contextul alegerilor pentru Parlamentul European din iunie 2024. Cu ocazia reuniunii liderilor social-democrati din Uniunea Europeana, prim-ministrul Marcel…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, va fi prezent, in perioada 1-2 martie 2024, la Congresul PES de la Roma, care se anunța o reuniune deosebit de importanta. Șeful PSD Marcel Ciolacu se va afla, vineri, la Roma, alaturi de lideri importanți din Europa. Cu aceasta ocazie va fi adoptat programul electoral…