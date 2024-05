Google extinde disponibilitatea funcţiilor de AI din Search Google anunta disponibilitatea functiilor de AI din motorul de cautare al companiei pentru toti utilizatorii din Statele Unite. Functiile de AI din Google depasesc stadiul de simplu experiment si, in curand, vor fi disponibile si in alte tari, anunta compania, care spune ca, pana la finele anului, peste un miliard de oameni vor avea acces la acestea. Din cadrul acestor functii face parte asa-numita AI Overviews, care ofera informatii suplimentare atunci cand observa ca utilizatorul este interesat de un anumit subiect. Tot in cadrul motorului de cautare, inteligenta artificiala va putea fi folosita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

