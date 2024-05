Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 1.675 societati cu capital strain au fost infiintate in Romania, in primele trei luni din 2024, in scadere cu 7,4%, comparativ cu perioada similara din 2023, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), consultate de Agerpres. Cele 1.675 de societati…

- Senzația puternica de „de ce nu vorbim despre asta?” este data de o puternica propaganda generata de situații de urgența, de razboi. Incercarea de cenzura lovește inapoi inzecit. Exista o frustrare populara normala cand nimeni nu mai abordeaza subiecte incomode.Controlul guvernamental e dublat de comportamentul…

- Oamenii incearca sa fuga din calea razboiuluiDe la inceputul conflictului din Ucraina, zeci de persoane și-au pierdut viața incercand sa traverseze ilegal granița, sperand sa gaseasca refugiu in Romania. Unele trupuri au fost descoperite in raul Tisa, iar altele in munți, incercand sa evite controalele…

- In iunie 2022, Richard Haass, președintele Council on Foreign Relations, scria , in paginile Foreign Affairs, revista amintitului think tank, ca razboiul din Ucraina va fi unul „lung” și ca ”vom lupta” cu toții. Nu trecusera nici doua luni de la eșecul negocierilor de la Istanbul dintre Rusia si Ucraina,…

- "Nu de puține ori in politica am vazut oameni care au innebunit dupa funcții ca sa le aiba sau sa le mențina și foarte puțina Smerenie(rare cazurile cu oameni smeriți, Claudiu Tarziu e unul din ele).George Simion este prietenul meu, dar in politica el conduce partidul și il conduce bine. Daca ești prietenul…

- Romania devine inima Europei, spune liderul PNL, Nicolae Ciuca, despre congresul PPE care va avea loc miercuri și joi la București. La eveniment vor participa peste 1500 de delegați din 44 de țari, precum și 13 șefi de state și guverne. „Maine (miercuri – n.r.), Romania devine inima Europei. Incepe…

- O firma din Bacau s-a alaturat licitației pentru proiectarea a patru noi poduri care vor lega Romania de Republica Moldova peste raul Prut. Anunțul a fost facut luni de catre directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, prin intermediul…