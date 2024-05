Iata cum a procedat Sony in trimestrul incheiat in martie, fata de estimarile consensului LSEG: Veniturile au atins 3.500 miliarde de yeni (22,4 miliarde de dolari), fata de 2.890 miliarde de yeni asteptate. Profit operational este de 229,4 miliarde de yeni, fata de 236,81 miliarde de yeni asteptati. Aceasta marcheaza o crestere de 57% de la an la an. Gigantul japonez al jocurilor video a raportat venituri in 2023 de 13.000 de miliarde de yeni, o crestere de 19%. Cu toate acestea, profitul operational al Sony pentru intregul an a fost de 1.200 miliarde de yeni, in scadere cu 7%. Sony a ratat cu…