- Compania, care produce unitati de procesare grafica – sau GPU – a fost un beneficiar cheie al boom-ului inteligentei artificiale, care a stimulat cererea pentru cipurile sale. GPU-urile Nvidia sunt utilizate in mod obisnuit pentru aplicatii AI intensive in calcul, cum ar fi chatbotul AI ChatGPT al OpenAI.…

- Unitatea va fi condusa de Mustafa Suleyman, cofondatorul Google DeepMind, nascut la Londra, pe care Microsoft l-a angajat luna trecuta. DE CE ESTE IMPORTANT In calitate de sustinator principal al producatorului de ChatGPT OpenAI, Microsoft este lider mondial in tehnologia care se dezvolta rapid. Dar…

- Firma de capital de risc Gigafund si Steve Jurvetson se numara printre sustinatorii care se gandesc sa investeasca in runda de finantare, se arata in articolul care citeaza oameni familiarizati cu problema. Articolul WSJ mai spune ca printre sustinatori se numara si un cofondator al unei alte firme…

- Nvidia este pe cale sa devanseze Apple pentru a deveni a doua cea mai valoroasa companie din lume in functie de capitalizarea de piata, deoarece investitorii nu se satura de producatorul de semiconductori ale carui cipuri alimenteaza instrumente populare de inteligenta artificiala, cum ar fi ChatGPT,…

- Elon Musk a dat in judecata OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, și pe directorul sau executiv Sam Altman, printre alții, spunand ca aceștia au abandonat misiunea inițiala a companiei de a dezvolta inteligența artificiala in beneficiul umanitații și nu al profitului, conform Reuters.

- Compania ar vinde actiuni existente intr-o asa-numita oferta de licitatie condusa de firma de capital risc Thrive Capital. Conform acordului, angajatii vor putea sa incaseze bani pe actiunile detinute la companie, mai degraba, in locul unei runde de finantare traditionala prin care compania ar strange…

- Apple construieste prototipuri pentru cel putin doua iPhone-uri care se pliaza pe latime, ca o clapeta, a relatat miercuri The Information, citand o persoana care cunoaste direct situatia, transmite Reuters. iPhone-urile pliabile sunt in faza timpurile de dezvoltare si compania nu are planuri de productie…

