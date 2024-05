Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia ediție a proiectului „Marea Muzica” va debuta in cadrul evenimentului ”Simfonia Florilor”, organizat de Casa de Cultura „Traian Grozanescu” din Lugoj. Astfel, vineri, 17 mai, de la ora 18:45, pe scena din Piața I.C. Dragan va susține un recital cameral Ansamblul Percutissimo,…

- Primaria Municipiului Lugoj organizeaza, prin Casa de Cultura „Traian Grozavescu”, in perioada 17-19 mai, cea de-a doua ediție a evenimentului „Simfonia Florilor”. Ediția din acest an se va desfașura, in Piața J.C. Dragan, sub genericul „Radacini și Aripi” – un simbol al legaturii indestructibile…

- Celebra artista britanica Sonique a susținut un concert inedit in centrul orașului Timișoara in cadrul evenimentului care a marcat Ziiua Europei, organizat de Casa de Cultura a Municipiului Timișoara. Spectacolul a debutat cu un set susținut de ZoleeVee in care melodiile europene au facut deliciul publicului,…

- La sfarșitul saptamanii trecute, in cadrul Targului de Paști organizat de Casa de Cultura a Municipiului Timișoara in Piața Libertații, publicul a avut parte de o serie de concerte susținute de artiști cunoscuți. Dincolo de vedetele Alexandra Ungureanu și Vizi Imre, seara de sambata a fost colorata…

- „Amare Rroma” pentru Ziua Internaționala a Rromilor, 8 aprilie, la Casa de Cultura „Lucian Blaga” din Sebeș Ziua Internationala a Romilor este sarbatorita anual de comunitatea internationala, la 8 aprilie, in cinstea recunoasterii culturii, istoriei si drepturilor milioanelor de romi din toata lumea,…

- FOTO Ziua Internaționala a Romilor, sarbatorita la Sebeș: Dansuri tradiționale țiganești, sceneta și momente artistice la Casa de Cultura „Lucian Blaga” Ziua Internaționala a Romilor, sarbatorita la Sebeș: Dansuri tradiționale țiganești, sceneta și momente artistice la Casa de Cultura „Lucian Blaga”…

- O noua ediție a spectacolelor muzicale de weekend pentru seniorii din Capitala, se vor desfașura astazi și miine, noteaza Noi.md. {{709503}} Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca simbata și duminica, 16 și 17 martie 2024, orele 14:00-17:00, persoanele de virsta a treia sint invitate la spectacolele…

