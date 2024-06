Stiri pe aceeasi tema

- Ajunsa la cea de-a XIV-a ediție, Gala Poeziei Romane Contemporane este organizata și in acest an de Consiliul Județean Alba, Uniunea Scriitorilor din Romania și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Și tot ca in fiecare an, gala se bucura de sprijinul financiar al Ministerului Culturii și se desfașoara…

- 9 mai: Premiul National pentru Poezie ”Lucian Blaga” Opera Omnia, ediția a VIII-a, in Lancram. Programul evenimentului Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia se va decerna, joi, 9 mai, incepand cu ora 11.00, la Casa Memoriala ”Lucian Blaga” din Lancram. Evenimentul se afla la a opta…

- 9 mai | Premiu Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia, la Casa memoriala „Lucian Blaga” Lancram: Momente poetice și recitaluri de poezie, la cea de-a VIII-a ediție 9 mai | Premiu Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia, la Casa memoriala „Lucian Blaga” Lancram: Momente poetice și…

- Trei zile și 58 de lansari de carte, concerte, recitaluri, expoziții, conferințe și mai mult de 70 de standuri expoziționale de carte din domenii precum: beletristica, dezvoltare personala, business, spiritualitate, hobby, carți pentru copii sau volume de specialitate se vor regasi la cea de-a 15-a…

- Sambata, 13 aprilie 2024, de la ora 11:00, Alba Iulia va gazdui cea de-a XVII-a ediție a Colocviului Tinerilor Scriitori. Colocviul, care in acest an se desfașoara sub deviza „A citi, a scrie”, va reuni tineri creatori de literatura din toata țara și trei conferințe susținute de scriitorii Ovidiu Pecican,…

- Cercul de lectura si scriere creativa Muguri, de la Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Constanta, coordonat de prof. dr. Anastasia Dumitru, in colaborare cu: Uniunea Scriitorilor din Romania, Filiala Dobrogea, Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania, Filiala Dobrogea, Editura Celebris, revistele InterArtes,…

- Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba organizeaza marți, 26 martie 2024, o noua activitate in cadrul proiectului 3.30 Biblioterapia. Activitatea va avea loc la sala de lectura a bibliotecii județene, de la ora 17:00, și se va desfașura sub forma unui atelier de psihologie…

- 13 martie: 122 de ani de la nașterea lui David Prodan, sarbatoriți la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Expoziție de carte și depuneri de jerbe și flori la statuia de pe Aleea Scriitorilor 13 martie: 122 de ani de la nașterea lui David Prodan, sarbatoriți la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga”…