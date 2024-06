Stiri pe aceeasi tema

- Belgia a invins-o pe Luxemburg, scor 3-0, intr-un meci amical jucat inainte de Campionatul European din Germania, care se va disputa intre 14 iunie și 14 iulie. Belgia a fost repartizata in Grupa E, alaturi de Romania, Ucraina și Slovacia. Romania și Belgia se vor intalni pe 22 iunie, pe stadionul RheinEnergie,…

- Edi Iordanescu (45 de ani), selecționerul Romaniei, a anunțat lotul pentru meciul amical cu Liechtenstein, care va avea loc in aceasta seara, de la 21:00. 24 de jucatori a ales selecționerul echipei naționale pentru ultimul test inainte de Campionatul European din Germania. Partida va avea loc pe Stadionul…

- O parte dintre meciurile Campionatului European de Fotbal din aceasta vara vor putea fi urmarite de catre microbisti pe un ecran urias ce va fi amplasat in curtea Casei de Cultura municipale din Sfantu Gheorghe, au anuntat, azi, autoritatile locale. Evenimentul va incepe pe 14 iunie cu meciul de deschidere…

- Cea de-a treia ediție a proiectului „Marea Muzica” va debuta in cadrul evenimentului ”Simfonia Florilor”, organizat de Casa de Cultura „Traian Grozanescu” din Lugoj. Astfel, vineri, 17 mai, de la ora 18:45, pe scena din Piața I.C. Dragan va susține un recital cameral Ansamblul Percutissimo,…

- Primaria Municipiului Lugoj organizeaza, prin Casa de Cultura „Traian Grozavescu”, in perioada 17-19 mai, cea de-a doua ediție a evenimentului „Simfonia Florilor”. Ediția din acest an se va desfașura, in Piața J.C. Dragan, sub genericul „Radacini și Aripi” – un simbol al legaturii indestructibile…

- Corul „Ion Vidu” al Casei de Cultura „Traian Grozavescu” din Lugoj va prezenta, sub bagheta dirijorului Alexandru Șuca, traditionalul Concert de Pasti. Evenimentul va fi gazduit de Biserica Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj și va avea loc duminica, 12 mai 2024, de la ora 18.00.…

- Lugojenii sunt invitați sa participe joi, 9 mai, de la ora 18, la un dialog cu istoricul Victor Neumann. Manifestarea se va desfașura, in sala de de consiliu a Casei de Cultura „Traian Grozavescu” din Lugoj, sub genericul „De ce sa invațam sa citim istoria?”. Dialogul este inițiat…

- Casa de Cultura ,,Traian Grozavescu’’ Lugoj organizeaza doua reprezentații cu spectacolul folcloric ,,Ritmuri stravechi din izvoare vii: bucuria jocului și a cantului la romani”. Cele doua reprezentații vor avea loc, de la ora 19, joi, 25 aprilie, și sambata, 27 aprilie, in sala Teatrului…