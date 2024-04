Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent daca cred sau nu in ele, de-a lungul timpului, oamenii au lansat mai multe teorii in ceea ce privește moartea suspecta a celor mai cunoscute vedete de la Hollywood și a personalitaților istorice, noteaza click.ro. Ce spun ele? Michael Jackson De exemplu, Michael Jackson a murit la 25 iunie…

- Dorul de scena va ramane mereu, dar ea iși exprima mulțumirea pentru sanatatea și liniștea pe care le are la varsta sa. The post DESTINUL DOINEI SPATARU De la lumina scenei la liniștea vieții personale first appeared on Informatia Zilei .

- In cadrul seriei de evenimente „Le chanteur du mois/Cantarețul lunii”, Alianța Franceza din Suceava aduce in atenția publicului sucevean o figura emblematica a scenei muzicale francofone: Simon Chouf. Evenimentul online va avea loc miercuri, 3 aprilie 2024, incepand cu ora 18:00, și este deschis publicului…

- In data de 23 aprilie, la ora 17, in Aula Magna „Iulian Dracea” a Universitații de Științele Vieții „Regele Mihai I ” din Timișoara, va avea loc Concertul Caritabil „Daruri Pascale”. Concertul este dedicat lui Mihai, un baiețel de 2 ani cu probleme de dezvoltare, intarziere globala și elemente autiste.…

- In vremurile actuale, in care diletantismul este adesea ridicat la nivel de arta exista tot mai puțini artiști care reușesc sa transmita lucruri curate și necosmetizate pentru un public cu urechi bine spalate. Din fericire, dincolo de luminile reflectoarelor stralucitoare și a producțiilor bine puse…

- Niveluri ridicate de benzen, o substanta chimica cancerigena, au fost detectate in unele tratamente pentru acnee ale unor marci precum Clinique de la Estee Lauder, Up & Up de la Target si Clearasil, detinut de Reckitt Benckiser, a anuntat miercuri laboratorul american independent Valisure, transmite…

- Timișorenii vor putea din nou pedala folosind bicicletele puse la dispoziție de Societatea de Transport Public Timișoara, in cadrul sistemului VeloTM. Acestea pot fi utilizate gratuit de catre cei care apeleaza la aceasta alternativa din transport. Din aceasta saptamana, bicicletele sunt disponibile…

- Este incadrat in categoria superalimentelor, recomandat de cei mai mulți specialiști in nutriție. In ultimii ani, popularitatea sa a crescut și la noi in țara, fiind prezent in coșul de cumparaturi al multor romani. Daca și tu obișnuiești sa il consumi acasa, afla, din randurile de mai jos, ce poți…