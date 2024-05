„Căpușa singuratică”, specia extrem de agresivă și periculoasă. Cum o recunoști „Capușa singuratica” este o specie mica, dar extrem de periculoasa. Riscul ca aceasta sa transmita o boala grava este uriaș. Capușele singuratice, cunoscute științific sub numele de Amblyomma americanum, sunt cunoscute pentru agresivitatea lor și pentru capacitatea de a transmite diverse boli, fapt ce le face un subiect de preocupare pentru cei care petrec timp […] The post „Capușa singuratica”, specia extrem de agresiva și periculoasa. Cum o recunoști appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

