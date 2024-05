Cât de periculoasă este vopseaua de ouă. Atenționarea specialiștilor Experții avertizeaza ca vopseaua de oua pentru Paște din comerț poate fi toxica. Produsele comerciale de colorat ouale de Paște pot conține substanțe toxice, de aceea experții recomanda utilizarea ingredientelor naturale. Ce pericole se ascund in vopseaua de oua Coloranții artificiali folosiți in vopseaua de oua din comerț prezinta riscuri pentru sanatate, avertizeaza specialiștii. Deși […] The post Cat de periculoasa este vopseaua de oua. Atenționarea specialiștilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

