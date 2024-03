Consumul de colagen, între beneficii și efecte adverse Despre beneficiile colagenului citim zilnic și ne intalnim mai peste tot cu reclame. Produsele cu colagen, fie ca sunt ingerate, fie ca sunt aplicate topic, sunt in mare voga in lumea cosmeticelor și a frumuseții. Și totuși nu trebuie sa uitam de posibilele efecte secundare. Ce este colagenul Colagenul este o proteina fibroasa insolubila majora […] The post Consumul de colagen, intre beneficii și efecte adverse appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

