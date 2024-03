Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC vor controla si supraveghea piata in perioada postului Sfintelor Pasti, pentru a preintampina orice neregula din domeniul protectiei consumatorilor, iar operatorii economici care nu respecta prevederile legislative vor fi sanctionati,…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC vor controla si supraveghea piata in perioada postului Sfintelor Pasti, pentru a preintampina orice neregula din domeniul protectiei consumatorilor, iar operatorii economici care nu respecta prevederile legislative vor fi sanctionati,…

- Pe pagina de Facebook a unui fost polițist din Sibiu, Marian Raduinea, a aparut o inregistrare audio in care procurorul Tribunalului Sibiu, Eugen Stoina, recunoaște ca a comis un accident rutier aflandu-se baut la volan, relateaza Turnul Sfatului. ”Am fost cascat și am dat in unul. Eu presupun, tu ești…

- CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, a pierdut venituri de aproximativ 100 de milioane de dolari din cauza unei intreruperi masive care a afectat Facebook, Instagram și Messenger marți la nivel global, a declarat un expert financiar din New York pentru Daily Mail. Expertul a declarat pentru Daily Mail ca Meta…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat faptul ca 53 de drumuri au fost asfaltate și modernizate in 2023 in județul Ilfov. Prin intermediul unei postari pe Facebook, Hubert Thuma a anunțat cum arata bilanțul anului 2023 in materie de drumuri. ’53 de drumuri au fost asfaltate…

- In jur de 44.000 de romani au primit facturi umflate la energie, a precizat Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, informeaza Antena 3. Astfel, fosta companie Enel Energie (actuala PPC Energie) ramane cu amenda de 10 milioane de euro data de ANPC, intrucat magistrații Curții de Apel…

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, care i-a facut in trecut reclama complexului Ferma Dacilor, spunand ca este prieten cu patronul Cornel Dinicu, de peste 30 de ani, a avut o prima reacție dupa incendiul in care au murit șapte persoane, iar una…

- Agneta si Pantelimon Gheorghita Tufa, cei doi soți originari din Carei arestați preventiv pentru ca și-ar fi batut in mod repetat copilul in varsta de doi ani, sunt simpatizanți ai partidului AUR. Agneta Tufa a scris pe rețeaua sociala Facebook ”Capul sus oameni de AUR! LA LUPTA!!!”, in timp ce soțul…