Un barbat a fost filmat in timp ce taie anvelopa unei autospeciale de Politie. Sindicalistii Europol afirma ca parlamentarii care au modificat legislatia, dezincriminand portul de arme albe in spatiile publice, pot fi considerati autorii morali ai unor fapte de violenta stradala. Potrivit Sindicatului Europol, imaginile postate, marti seara, pe Facebook, au fost inregistrate pe […]