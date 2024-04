Banda care spărgea automatele de colete din Timișoara a fost prinsă Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Timiș sub coordonarea procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au destructurat o grupare specializata in furturi de colete din lockerele unor societați de curierat. 3 barbați au fost arestați. La data de *24.04.2024* , baza informațiilor și cercetarilor desfașurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Timiș cu privire la o grupare infracționala specializata in comiterea infracțiunii de furt calificat in dauna mai multor lockere ce aparțin unor societați de curierat, amplasate pe raza județului Timiș… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

