Un barbat a fost retinut de procurorii DNA Iasi, dupa ce initial ar fi amenintat si lovit politisti pentru a-i determina sa nu il sanctioneze pentru distrugerea unui autoturism, iar ulterior le-ar fi promis agentilor sume intre 3.000 lei si 30.000 de euro, in acelasi scop. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Iasi au […]