- Un tanar de 25 de ani din Galați a incercat sa intre cu forța in Palatul Parlamentului. Barbatul, originar din Galați, a sarit gardul ce imprejmuiește cladirea, insa a fost prins și imobilizat de jandarmi. Intrusul ar fi spus ca tot ce și-a dorit a fost sa viziteze Casa Poporului, unde sunt, printre…

- Un barbat care se plimba cu o trotineta electrica a plonjat cu fața intr-un asfalt proaspat turnat, in Lugoj. Incidentul a avut loc pe strada 20 Decembrie din Lugoj, dupa ce omul a ignorat un semn de circulație, care indica faptul ca trebuie sa ocoleasca zona. Momentul a fost inregistrat de camerele…

- Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a smuls din toc arma unui politist din județul Constanța chemat la o interventie. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au anuntat marti, ca un barbat de 43 de ani a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor…

- Un medic neurolog a fost reținut pentru distrugere dupa ce a fost prins de polițiști ca a incercat șa patrunda in cafeneaua ZATO, șituata in Dorobanți. Medicul neurolog care era baut și consumase și medicamente din categoria benzodiazepinelor a incercat cu o maceta sa patrunda in cafeneaua ZATO, secționand…

- UPDATE: Echipele de salvare care acționeaza in locul in care s-a prabușit peretele unui internat din Odorheiu Secuiesc anunta ca a patra victima, un baiat de 17 ani, nu a raspuns manevrelor de resuscitare. UPDATE: Pompierii au anunțat ca a fost extrasa și cea de-a patra victima. Aceasta este inconștienta…

- Un perete al internatului Liceului ”Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, s-a prabusit, luni, peste patru copii. Trei dintre aceștia au fost scoși de sub daramaturi de pompieri. Unul se afla in stare grava. Potrivit reprezentantilor ISU Harghita, trei persoane au fost scoase de sub daramaturi,…

- Un barbat din Ilfov și fiul sau au ajuns de urgența la spital dupa ce soacra acestuia i-ar fi otravit cu mercur. Femeia de 83 de ani ar fi vrut sa se razbune. Un barbat in varsta de 48 de ani din Bragadiru, judetul Ilfov, a alertat autoritatile si le-a spus politistilor ca, la cina, […] The post Incident…

- Patru turiști care se aflau intr-o gondola s-au rasturnat la Veneția. Turiștii au incercat sa faca un selfie, in ciuda avertismentului gondolierului. Incident neobișnuit pe canalele din Veneția, unde o gondola s-a rasturnat, facandu-i pe ocupanți sa ajunga in apa. Din fericire, totul s-a terminat doar…