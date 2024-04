Tânăr împuşcat de poliţişti, în Botoşani, după ce a încercat să spargă un baraj al Poliţiei Un tanar de 25 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost impuscat de politisti. Aflat la volanului unui microbuz acesta nu a raspuns la semnalele agentilor si a incercat sa sparga un baraj al Politiei. Agentii au tras mai multe focuri de arma, iar doua dintre gloante l-au nimerit pe sofer. Incident […] The post Tanar impuscat de politisti, in Botosani, dupa ce a incercat sa sparga un baraj al Politiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

