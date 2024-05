Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea a invins-o pe Tottenham cu scorul de 2-0, joi seara, pe Stamford Bridge, intr-un meci restant din etapa a 26-a a campionatului de fotbal al Angliei, conform Agerpres.Gazdele au deschis scorul prin Trevoh Chalobah (24), cu o lovitura de cap la centrarea lui Conor Gallagher.

- CS Mioveni a invins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 3-1 (3-0), intr-un meci disputat joi in etapa a 8-a a fazei play-off a Ligii a II-a de fotbal. Citește și: De 1 mai, beat la volan. Argeșeanul a provocat un accident Gazdele au condus cu 3-0 dupa mai putin de o jumatate de ora […]

- Echipa spaniola Girona a invins sambata, in deplsare, scor 2-0, gruparea Las Palmas, in etapa a 33-a din La Liga.Gazdele au avut penalti chiar in minutul 6, dupa ce Daley Blind (Girona) l-a faultat in propriul careu pe Alberto Moleiro (Las Palmas), dar Sandro Ramirez a ratat.

- Echipa spaniola Real Sociedad a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Cadiz, intr-un meci al etapei a 29-a din La Liga, informeaza news.ro. Formatia din San Sebastian s-a impus prin golurile reusite de Mikel Merino, in minutul 28, si de Arsen Zakharyan, in minutul 68.Real…

- Athletic Bilbao și Barcelona se infrunta, de la 22:00, in reeditarea sfertului de finala din Cupa Spaniei, intr-o partida care conteaza pentru etapa #27 din La Liga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Orange Sport 4, Prima Sport 3 și Digi Sport 2. Bilbao și Barcelona iși dau intalnire…

- Echipa spaniola Real Madrid a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea FC Sevilla, in etapa a 26-a din La Liga, informeaza news.ro. Madrilenii au marcat in minutul 10, prin Lucas Vazquez, dar golul a fost aulat de VAR. In partea secunda Valverde a lovit bara (min. 49), iar Luka…

- FC Barcelona a invins cu 4-0 pe Getafe, sambata seara, in etapa a 26-a din La Liga, si a trecut momentan pe pozitia a doua a clasamentului, cel putin pana la meciul Gironei de luni cu Rayo Vallecano, conform Agerpres. Raphinha (20), Joao Felix (53), Frenkie de Jong (61) si Fermin Lopez (90+1) au…

- Etapa a 25-a din Liga 1 se incheie luni seara, 12 februarie, cu meciurile UTA – FC Botoșani și Farul – Dinamo. In același timp, ultima clasata din La Liga primește vizita lui Athletic Bilbao in tentativa de a obține prima victorie din sezon, in timp ce Juventus cauta sa opreasca seria de meciuri fara…