In Memoriam Gavril Cadariu

1 mai, o zi pe care nu o vom uita curând. În loc de bucuria primăverii am primit cumplita veste a dispariției fulgerătoare a bunului nostru Gavril Cadariu, directorul Teatrului "Ariel". Gabi dragă, timp de 25 de ani ai fost stâlpul acestui teatru, ne-ai îndrumat și ne-ai ajutat pe fiecare dintre noi. La tine am […] Post-ul In Memoriam Gavril Cadariu… [citeste mai departe]