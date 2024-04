Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Județean Mureș – Secția de Științele Naturii va prezinta o noua expoziție temporara in cladirea principala. Expoziția ULTIMII DINOZAURI DIN TRANSILVANIA este itinerata pentru o perioada de aproximativ 7 luni, in premiera pentru Targu Mureș. Vernisajul expoziției va avea loc joi, 18 aprilie 2024,…

- Muzeul Județean Mureș – Secția de Științele Naturii organizeaza joi, 18 aprilie, de la ora 18.00, vernisajul expoziției "Ultimii dinozauri din Transilvania".Aceasta este realizata de Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, prin Direcția Patrimoniu Cultural Universitar și Laboratorul de Paleotheriologie…

- Expoziția este realizata de Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, prin Direcția Patrimoniu Cultural Universitar și Laboratorul de Paleotheriologie și Geologia Cuaternarului – Institutul STAR și Muzeul Județean Mureș. Expoziția cuprinde patru reconstituiri in marime naturala ale reptilelor care populau…

- Municipiul Seini a gazduit astazi o conferința memorabila susținuta de domnul Prof. Univ. Dr. Stelian Tofana de la Catedra de Studiul Noului Testament, Facultatea de Teologie Ortodoxa, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca. Evenimentul, desfașurat la casa de cultura din Seini. Primarul municipiului…

- Secția de Istorie a Muzeului Județean Mureș organizeaza, in data de 21 martie, incepand cu ora 18:00, un eveniment intitulat „Dialoguri culturale: 400 de ani de colegii reformate in Transilvania", care il are ca invitat special pe episcopul Eparhiei Reformate din Ardeal, ft. Bela Kato. Evenimentul va…

- In anul centenarului sau, Institutul Francez din Romania organizeaza cea de-a 28-a ediție a FESTIVALULUI FILMULUI FRANCEZ ce se va desfașura in perioada 21-31 martie la București și in alte 12 orașe din țara. La Targu Mureș evenimentul are loc intre 28-31 martie, la Muzeul Județean Mureș – Sectia de…

- Conducerea Dora Optics, clinica de top a serviciilor de sanatate oftalmologice din Transilvania, anunța inaugurarea noului sau spital privat din Targu Mureș. Ceremonia de deschidere va avea loc, sambata, 9 martie, incepand cu ora 11.00. Ca rezultat al investiției de 5,5 milioane de euro realizate de…

- Sectia de Stiintele Naturii din cadrul Muzeului Judetean Mures a invitat, marti, vizitatorii sa intre in contact cu o insecta gigant din padurea tropicala amazoniana, greierul Panoploscelis specularis, o insecta misterioasa care seamana cu un homar despre care exista putine studii. "Homar sau insecta?…