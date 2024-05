Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, incepe Festivalul Filmului European 2024. 34 de filme sunt prezentate in premiera naționala. A XXVIII-a editie a Festivalului Filmului European va debuta la Bucuresti, joi, chiar de Ziua Europei, si se va incheia la Chisinau, pe 8 iunie, in weekendul alegerilor europarlamentare . Potrivit Institutului…

- Festivalul Filmului European, organizat de Institutul Cultural Roman, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene in Romania și EUNIC Romania, in parteneriat cu UCIN, ambasadele, centrele și institutele culturale europene, se va desfașura la Targu Mureș in perioada 16 – 18 mai, gazduit de Muzeul Județean…

- O piesa remarcabila din colecția Colegiului Reformat din Odorheiu Secuiesc este stema funerara din argint a patronului principal, Istvan Daniel de Vargyas (1684–1774), opera argintarului clujean Janos Szakall. Expoziția temporara „ORATIO, STUDIO ET COLLECTIO. 400 de ani de existența a colegiilor reformate…

- Muzeul Județean Mureș – Secția de Științele Naturii gazduiește incepand de joi, 18 aprilie, expoziția temporara„Ultimii dinozauri din Transilvania", care va fi deschis publicului pana la data de 30 septembrie. Expoziția este realizata de Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, prin Direcția Patrimoniu…

- Muzeul Național de Istorie a Romaniei, in parteneriat cu Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane și Muzeul Județean Mureș, anunța deschiderea expoziției itinerante „Jandarmeria Romana 1850 – 2020" la Secția de Istorie situata pe Str. Avram Iancu nr. 2,…

- In anul centenarului sau, Institutul Francez din Romania organizeaza cea de-a 28-a ediție a FESTIVALULUI FILMULUI FRANCEZ ce se va desfașura in perioada 21-31 martie la București și in alte 12 orașe din țara. La Targu Mureș evenimentul are loc intre 28-31 martie, la Muzeul Județean Mureș – Sectia de…