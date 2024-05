Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din SUA au dat aprobare companiei Neuralink a lui Elon Musk pentru a implanta cipul sau cerebral la o a doua persoana. In același timp, FDA a aprobat soluțiile propuse de companie pentru o ajustare la primul participant.

- Startup-ul de implanturi cerebrale al lui Elon Musk, Neuralink, accepta cereri pentru al doilea participant la Studiul PRIME, pentru a-și testa dispozitivul pe un creier uman, a transmis miliardarul vineri, pe rețeaua X. Anunțul vine la aproape cinci luni dupa ce Neuralink a reușit primul implant cerebral…

- Start-upul lui Elon Musk, Neuralink, care dezvolta un implant cerebral, a anuntat ca a remediat o problema care a redus temporar capacitatea primului sau pacient de a controla cursorul mouse-ului cu ajutorul gandurilor.

- Neuralink, compania de cercetari in neuroștiințe fondata de Elon Musk, a prezentat o inregistrare video care arata in premiera cum un pacient uman care a primit cipul sau cerebral se joaca un joc video cu mintea, relateaza The Guardian și The Economic Times.

- Primul pacient uman care a beneficiat de un implantat de cip cerebral poate juca șah doar cu ajutorul gandului, arata un videoclip in care acesta apare manipuland componente digitale fara mișcare fizica. Performanțele sale sunt rezultatul unui proiect al companiei Neuralink a lui Elon Musk.

- Primul pacient uman caruia i-a fost implantat un cip cerebral de la compania Neuralink deținuta de Elon Musk se recupereaza bine. Anunțul a fost facut de miliardar. Potrivit acestuia, pacientul poate controla un mouse cu ajutorul gandului, potrivit Reuters. Elon Musk a dezvaluit ca numele primului…

- Primul pacient uman caruia medicii i-au implantat un cip cerebral dezvoltat de compania Neuralink pare sa se fi recuperat complet si este capabil sa controleze un mouse de calculator cu ajutorul gandurilor sale, a declarat luni seara fondatorul acestui start-up american, Elon Musk, informeaza Reuters…