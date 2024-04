Stiri pe aceeasi tema

- Expoziția este realizata de Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, prin Direcția Patrimoniu Cultural Universitar și Laboratorul de Paleotheriologie și Geologia Cuaternarului – Institutul STAR și Muzeul Județean Mureș. Expoziția cuprinde patru reconstituiri in marime naturala ale reptilelor care populau…

- Municipiul Seini a gazduit astazi o conferința memorabila susținuta de domnul Prof. Univ. Dr. Stelian Tofana de la Catedra de Studiul Noului Testament, Facultatea de Teologie Ortodoxa, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca. Evenimentul, desfașurat la casa de cultura din Seini. Primarul municipiului…

- Secția de Istorie a Muzeului Județean Mureș organizeaza, in data de 21 martie, incepand cu ora 18:00, un eveniment intitulat „Dialoguri culturale: 400 de ani de colegii reformate in Transilvania", care il are ca invitat special pe episcopul Eparhiei Reformate din Ardeal, ft. Bela Kato. Evenimentul va…

- Echipa de tineret a PNL Targu Mureș și-a ales vineri, 23 februarie, un nou Birou Politic Local. Acesta va fi condus de președintele Sebastian Ioan Oltean, antreprenor, absolvent de Contabilitate și informatica de gestiune la FSEGA Cluj Napoca, secondat de prim-vicepreședinții Paula Adela Todoran și…

- Sectia de Stiintele Naturii din cadrul Muzeului Judetean Mures a invitat, marti, vizitatorii sa intre in contact cu o insecta gigant din padurea tropicala amazoniana, greierul Panoploscelis specularis, o insecta misterioasa care seamana cu un homar despre care exista putine studii. "Homar sau insecta?…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș invita publicul interesat la sedinta de consultare a populatiei pentru documentatia Plan urbanistic Zonal (PUZ) – Reconversie urbanistica petnru inființare Parc Universitar Științific și Tehnologic…

- Muzeul Județean Mureș – Secția de Științele Naturii prezinta incepand din 15 decembrie 2023 o noua expoziție temporara in cladirea principala. „Pești din vechimea timpurilor geologice" este itinerata pentru o perioada de circa 2 luni, de la Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț, din cadrul Complexului…

- Sectia de Stiintele Naturii din cadrul Muzeului Judetean Mures a lansat o invitatie pasionatilor de insectele exotice terestre sa descopere lumea fascinanta a acestora, pe parcursul anului 2024 vedetele expozitiei fiind Gandacul crocodil si Calugarita gigant de frunze moarte, care se numara printre…