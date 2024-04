Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a avut incasari de 97,1 miliarde lei in primul trimestru al acestui an, in crestere cu 14,1 miliarde de lei fata de perioada similara a anului trecut.

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca se fac investiții majore in proiectele de infrastructura. Ciolacu a precizat ca se modernizeaza oridorul feroviar Craiova-Turnu Severin-Caransebeș, proiect de 20 de miliarde de lei. De asemenea, se aloca 9 miliarde de lei pentru Autostrada Moldovei, cea mai așteptata…

- Floraria online Floria.ro anunța ca a avut vanzari de peste 900.000 de euro in primul trimestru, plus 5% fata de T1 2023. Firma se asteapta la o crestere de 15% a vanzarilor in perioada de Florii si Paste, anunța Ziarul Financiar.

- Datoria publica a Romaniei a crescut. In luna ianuarie, datoria țarii noastre a crescut la 801,69 miliarde de lei, de la 782,17 miliarde de lei, cat era la finalul unii decembrie, potrivit profit.ro . Este pentru prima data cand datoria statului trece peste pragul de 800 de miliarde de lei. De asemenea,…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul Silviu Hurduzeu, șeful PSD Caraș-Severin și candidatul la președinția CJ, a prezentat un document care ar confirma dezastrul absorbtiei fondurilor europene in Caras – Severin, principalul vinovat fiind, in opinia lui Hurduzeu, primarul Reșiței, Nelu Popa! „Din 3 miliarde de…

- ”PayPoint Romania anunta rezultate pozitive pentru 2023, in linie cu strategia de dezvoltare a companiei. Astfel, in decursul anului, au fost procesate peste 100 de milioane de tranzactii in valoare totala de 13,6 miliarde de lei, prin cele aproximativ 25.000 magazine partenere PayPoint. Totodata,…

- Uniunea Europeana anunța un pachet de ajutor de 7,3 miliarde de euro pentru Egipt, care se confrunta cu probleme de lichiditați, pe fondul ingrijorarilor ca presiunea economica, conflictele și haosul din țarile vecine ar putea atrage mai mulți migranți catre coastele europene, noteaza Euronews. Pachetul…

- Autoritațile din India au aprobat proiectele privind construirea a trei fabrici de cipuri. Investiția totala depașește 15 miliarde de dolari. India incearca astfel sa devina unul dintre liderii mondiali in producția de semiconductori, scrie Mediafax. India deschide trei fabriciIndia a aprobat…