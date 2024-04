Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza precipitatiilor, mentioneaza sursa citata, traficul rutier ramane restrictionat pe un sens si se desfasoara doar pe un singur fir, alternativ, dirijat prin semafoare, pe DN 74A Abrud-Boncesti, la kilometrul 8+500 de metri, in localitatea Carpinis, judetul Alba.Carosabilul este surpat pe o…

- Centrul Infotrafic a transmis sambata ca valorile de trafic ar putea sa creasca in principal pe cele doua drumuri nationale cu statiuni montane intens circulate la nivel national, DN 1 Ploiesti-Brasov si DN 7 Pitesti-Sibiu, precum si pe cele doua autostrazi catre litoral, A 2 Bucuresti-Constanta si…

- Echipa mixta salvamontisti – politisti de frontiera care urca in Muntii Maramuresului pentru a recupera un cetatean ucrainean a descoperit alti patru ucraineni, care coborau din munte spre cea mai apropiata localitate, a informat, vineri, directorul Serviciului Public Judetean Salvamont Maramures, Dan…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza despre situatia valorilor de trafic pe principalele artere rutiere, la ora 18.00. Astfel, potrivit sursei citate, pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta trafic este normal. De asemenea, pe autostrada A1 Bucuresti Pitesti…

- Este vorba despre doi cetateni ucraineni, tata si fiu, in varsta de 52 de ani si, respectiv, 23 de ani, care se afla in zona Varfului Poloninca, Bistra, in Muntii Maramuresului."Acestia au reusit sa treaca frontiera si se afla undeva la aproximativ 400 de metri pe teritoriul Romaniei intr-o zona cu…

- Se circula in condiții de iarna, cu precipitații sub forma de ninsoare și parțial zapada pe carosabil, pe mai multe drumuri din județele Dambovița, Gorj, Iași, Maramureș, Suceava, Vaslui și Valcea, transmite Centrul Infotrafic , citat de Mediafax. „La aceasta ora, nu sunt semnalate autostrazi sau…

- „La aceasta ora, nu sunt semnalate autostrazi sau drumuri naționale cu circulația oprita ca urmare a condițiilor meteorologice sau a vreunui accident rutier. Se circula in condiții de iarna, fiind precipitații sub forma de ninsoare și parțial zapada pe carosabil, pe mai multe drumuri din județele Dambovița,…