- Noua conducere a PNL Timiș, pusa de la București dupa ce Alin Nica a fost schimbat ”administrativ”, a luat o serie de decizii. Unele sunt chiar interesante, altele doar dovedesc cine a fost, intr-adevar, impotriva uniunii care a dus la deranjul din filiala. Cap de lista sunt anunțul ca președintele…

- Edilul Capitalei, Nicusor Dan, precizeaza ca Primaria va accepta sa preia Metrorex doar in conditiile in care Guvernul va asigura si toata finantarea necesara. Precizarile vin dupa ce ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a reiterat, vineri, ca locul Metroului nu este la minister,…

- Ceea ce parea de neconceput la un moment dat este pe cale de-a se oficializa. PNL cedeaza catre PSD presedintia Consiliului Judetean Timis cu toate ca are titular in aceasta functie chiar pe presedintele organizatiei judetene, Alin Nica. La aceasta solutie s-a ajuns dupa lungi negocieri pe traseul Timisoara-Brasov-Bacau-Sectorul…

- Intr-un interviu acordat recent postului de televiziune Realitatea Plus, actualul primar Nicușor Dan a vorbit despre competiția plina de suspans ce se prefigureaza pentru Primaria Capitalei și a recunoscut ca exista un contracandidat de care se teme.Declarațiile sale au adus in centrul atenției speculații…

- Horațiu Gal și Cristi Ghița au fost desemnați antrenorul lunii februarie, respectiv jucatorul lunii februarie in Liga Zimbrilor. Ancheta a fost realizata de We Love Sport. Conform colegilor de la We Love Sport, Ghița este primul jucator care reușește sa caștige acest titlul de doua ori in acest sezon.…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat o noua acțiune destinata identificarii de noi posibilitați de afaceri și investiții și stabilirii de contacte directe de colaborare cu oameni de afaceri arabi, la Dubai. Au participat 10 companii membre ale CCIAT, din Timișoara, București…

- Sambata, de la ora 17:30, Potaissa Turda va evolua pe terenul celor de la CSM București, intr-o partida ce va conta pentru etapa a XVI-a, din Liga Zimbrilor. Turdenii merg la București dupa infrangerea cu CSM Constanța, in timp ce CSM București a caștigat duelul cu CSM Sighișoara. Duelul se va desfașura…

- Un cutremur de 2,7 grade s-a produs, la ora 9:59, in zona seismica Vrancea, județul Vramcea, la adancimea de 21,8 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 17 km E de Focșani, 57 km NV de Galați, 64 km S de Barlad, 65 km NV de Braila, 74 km NE de Buzau.Anterior, s-au produs alte doua…