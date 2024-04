Saptamanile noastre politice decurg tumultuos. Turbionul electoral ne smulge din micile noastre amanunte rutiniere și ne vantura, ca pe niște fluturi amețiți, prin Țara Surprizelor Permanente. Descoperim, astfel, ca nu polenizam ci suntem polenizați. Fiindca nu noi vom alege. Noi suntem cei aleși, ca sa ducem mai departe un joc politic pe care nu-l prea […] The post Saptamana politica romaneasca: lupte grele la Gogoșu, pace și prietenie la București! appeared first on Puterea.ro .