Dupa ce marți s-a aprins groapa de gunoi a Galațiului, inițial incendiul manifestandu-se pe 2 ha, pompierii militari au acționat cu sase autospeciale pentru stingerea incendiului, insa focul s-a extins. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Galați a fost sesizat marți in legatura cu producerea unui incendiu la Groapa de Gunoi de la Tirighina, administrata […] The post Groapa de gunoi a Galațiului arde de peste 36 de ore. Pompierii au intevenit cu 6 autospeciale, dar focul s-a extins appeared first on Puterea.ro .