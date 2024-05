Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat miercuri, 8 mai, la Europa FM, ca nu mai poate fi depusa o noua cerere adresata autoritaților elene in vederea extradarii lui Sorin Oprescu.Gorghiu a fost intrebata daca fostul primar general, fugit in Grecia in urma cu doi ani, inainte sa fie condamnat…

- Declaratie de cooperare intre Ministerele Justitiei din Romania si Brazilia, semnata de ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, si omologul sau brazilian, Ricardo Lewandowski. Cele doua țari iși propun sa intensifice acțiunile de cooperare. Este vorba de cooperare judiciara bilaterala, cu precadere in sfera…

- Hexing Technologies Europe, filiala a grupului chinez Hexing și furnizor de soluții de energie verde, a primit aprobare pentru un ajutor de stat de 4,72 milioane lei. Scopul este crearea de locuri de munca in cadrul unei noi investiții din Timișoara „Ministerul Finanțelor a aprobat pentru aceasta societate…

- Ministrul de interne Catalin Predoiu a declarat duminica, 3 martie, ca a discutat recent cu omologul italian, Matteo Piantedosi, inclusiv despre fugarii romani care se sustrag pedepsei cu inchisoarea și stau pe teritoriul italian, fara sa fie extradați.„Am discutat cu colegul ministru de interne italian…

- Alina Gorghiu , ministrul Justiției, a anunțat noi oportunitați pentru mediul de afaceri autohton prin utilizarea forței de munca din sistemul penitenciar. In cadrul unei conferințe de presa, Gorghiu a subliniat disponibilitatea imediata a aproximativ 7.000 de deținuți, pregatiți sa se angajeze in diverse…

- Anual, aproximativ 500 de copii sunt diagnosticați cu diferite forme de cancer, care, pe langa acest diagnostic, se confrunta și cu intarzierea investigațiilor și a tratamentelor din cauza lipsei de fonduri. Este apelul lansat de președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), Cezar…

- Polonia vrea sa introduca controale de calitate la toate livrarile de cereale din Ucraina care tranziteaza țara, a declarat luni secretarul de stat din Ministerul polonez al Agriculturii, Michal Kolodziejczak. Anunțul vine intr-un moment in care fermierii polonezi continua protestele la scara nationala…

- Flaugiu Florin, unul dintre cei mai cautati fugari din Europa, a fost prins in Franta si adus in Romania, a anuntat vineri Alina Gorghiu, ministrul Justitiei.Alina Gorghiu a precizat, intr-un mesaj pe Facebook, ca astazi a fost adus in tara fugarul Flaugiu Florin, pe care il numeste "Most Wanted", relateaza…