Stiri pe aceeasi tema

- Miasma electorala romaneasca biruie orice alte arome. Viitura cu sondaje pestilente pulverizeaza orice urma de bun-simț. Trompetiștii trambițeaza investiții nemaivazute, nemaiauzite, se da unda verde pentru proiecte uluitoare, se repara in pripa legi croite prost. Isteria promisiunilor e pe culmi. Noi,…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, a fost prezent la lansarea candidaților PNL Buzau pentru alegerile locale din data de 9 iunie. Președintele a vorbit și despre alegerile prezidențiale. Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, s-a aflat marti la Buzau,…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a vorbit despre posibila sa candidatura la alegerile prezidențiale. Ce planuri are acesta? Premierul Romaniei a recunoscut ca nu știe daca va candida pentru funcția de președinte al Romaniei. Totodata, liderul social democraților spune ca va vorbi despre acest lucru…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a analizat problema impozitarii concediilor medicale. El pledeaza pentru o abordare prudenta și colaborare intre Ministerul Sanatații, Ministerul Finanțelor și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) pentru a evalua posibilitatea eliminarii impozitului pe…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, anunța lansarea campaniei „Ilfov curat” și ii invita pe locuitorii din județ sa se alature acțiunilor de ecologizare. Thuma spune ca va afla alaturi de cei care vor merge in parcuri, paduri sau pe marginea lacurilor pentru a aduna deșeurile lasate…

- Singurul primar USR din judetul Sibiu, Timotei Pacurar, impreuna cu viceprimarul USR, Adrian Suciu, ambii din comuna Micasasa, au trecut la PSD, ... The post POLITICA ROMANEASCA Singurul primar USR din județul Sibiu a trecut la PSD first appeared on Informatia Zilei .

- Presedintele Forta Dreptei, Ludovic Orban, afirma ca si-a dorit ca Alianta Dreapta Unita sa fie una politica, inscrisa la Tribunal, nu doar o alianta electorala pentru alegerile europarlamentare, declarandu-se optimist sa aceasta va functiona si dupa scrutinul pentru Parlamentul European. ”Am sa…

- Intr-o dezbatere tensionata, Florin Roman, deputatul din Alba, a provocat liderul AUR, George Simion, la o confruntare directa in alegerile din Alba. Atmosfera a fost incendiara, cu schimburi aprinse de replici intre cei doi politicieni. Provocarea a inceput cu o intrebare directa din partea lui Florin…