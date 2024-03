Ministrul Rafila, despre concediile medicale: „Politica fiscală nu o face Ministerul Sănătăţii” Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a analizat problema impozitarii concediilor medicale. El pledeaza pentru o abordare prudenta și colaborare intre Ministerul Sanatații, Ministerul Finanțelor și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) pentru a evalua posibilitatea eliminarii impozitului pe concedii. Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a evidențiat ca deciziile privind politica fiscala in Romania nu sunt in competența Ministerului Sanatații. Acestea necesita o analiza complexa și coordonata cu alte entitați guvernamentale. El a menționat ca este crucial sa se realizeze o evaluare echilibrata,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

