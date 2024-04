Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat ca un gigant italian va construi in Romania cea mai mare fabrica a sa din lume și va angaja 800 de persoane. De’Longhi va edifica la Satu Mare un hub de producție de dimensiuni impresionante. Potrivit oficialilor satmareni, pana la sfarșitul anului viitor, fabrica va avea un…

- Bilantul victimelor exploziei la o centrala hidroelectrica in nordul Italiei creste la sase morti. O persoana ramane in continuare data disparuta, potrivit unui nou bilant al dramei, relateaza AFP. Pompierii au anuntat ca au gasit joi doua corpuri in etajele subterane ale Centralei Bargi, situata pe…

- Cinci persoane au murit in explozia care a avut loc intr-o centrala hidroelectrica in nordul Italiei, iar alte doua persoane sunt in continuare date disparute, potrivit unui nou bilant anuntat de catre pompieri, joi, dupa descoperirea a doua corpuri, relateaza AFP, citata de News.ro.Cele doua corpuri…

- Peste 80 din cei 186 de angajati ai combinatului de alumina din Tulcea, Alum SA, sunt incepand de luni in preaviz, acestia urmand sa primeasca cel putin opt salarii si jumatate ca plata compensatorie pentru disponibilizare, a declarat, pentru Agerpres, presedintele sindicatului Liber Alum Tulcea, Darie…

- Un incendiu a izbucnit la o rafinarie de petrol din Slavyansk-on-Kuban din Krasnodar Krai, Rusia, pe fondul unor explozii și un posibil atac cu drone in noaptea de 17 martie. Locuitorii din Slaviansk-on-Kuban au raportat ca au auzit explozii in oraș și au spus ca o fabrica locala a luat foc, potrivit…

- Un incendiu a izbucnit la o rafinarie de petrol din orașul rus Oryol, au informat autoritațile regionale pe 12 martie. Primii intervenții au fost trimiși la fața locului, a declarat Andrey Klychkov, guvernatorul regiunii Oryol, prin intermediul paginii sale oficiale Telegram. Kievul nu comenteaza…

- Rechemarea acopera camionetele fabricate din 2020 pana in 2024, cu hayon cu deblocare electrica, deoarece apa se poate scurge in comutatorul exterior al haionului si poate provoca un scurtcircuit in timp ce sunt parcate. GM a spus ca are cunostinta de un incident raportat, cu o ranire usoara, si trei…

- Edvard Novak, fiul cel mare al fostului ministru al Sportului, Eduard Novak, a fost victima unui accident rutier, in timp ce se afla la un antrenament cu bicicleta. Edvard (20 de ani) a avut nevoie doar de o mica interventie chirurgicala, a anuntat fostul ministru. „Ciclismul in Romania e sport extrem.…