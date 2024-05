Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de externe David Cameron a promis, joi, in contextul vizitei sale la Kiev, ajutor militar anual pentru Ucraina in valoare de trei miliarde de lire sterline (3,74 miliarde de dolari) „atata timp cat este nevoie”.

- Sunt tensiuni uriașe dupa atacul cumplit lansat de Iran, iar oficialii israelienii au luat, dupa ore de consultari, decizia de a lovi in forța, ca raspuns la bombardamentele lansate.Situația este tot mai tensionata, iar Iranul avertizeaza ca o posibila riposta ar aduce noi atacuri dure in puncte cheie…

- Totul fusese pregatit. In premiera, armata israeliana a contat pe „o coalitie defensiva de aliati internationali”, condusa de Statele Unite cu Marea Britanie, Franta si alte tari, pentru a contracara atacul iranian. Armata israeliana a salutat duminica acest fapt. „Atacul fara precedent al Iranului…

- Armata israeliana a contat pe „o coalitie defensiva de aliati internationali”, condusa de Statele Unite cu Marea Britanie, Franta si alte tari, pentru a contracara atacul iranian, transmite AFP. Armata israeliana a salutat duminica acest fapt. „Atacul fara precedent al Iranului a fost contracarat de…

- Israelul si tarile aliate „au dejucat” atacul iranian impotriva teritoriului sau si au interceptat „99% dintre tirurile” cu rachete si drone, a declarat ieri purtatorul de cuvant al armatei israeliene, informeaza AFP si dpa, citate de Agerpres. „Atacul iranian a fost dejucat (…). Am interceptat 99%…

- Consiliul Legislativ din Hong Kong, o fosta colonie britanica retrocedata Chinei in 1997, a adoptat marti, in unanimitate, o noua lege a securitatii nationale, care prevede pedepsirea cu inchisoarea pe viata a ”tradarii” si ”insurectiei”. already had a national security law imposed by Beijing. Now it…

- Președintele american Joe Biden l-a avertizat, luni, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu ca o operațiune militara israeliana la Rafah ar acutiza problemele in Gaza, potrivit jurnalul.ro. Cei doi au convenit ca delegații ale SUA și Israelului sa se intalneasca la Washington, a anunțat Casa Alba.…

- Presedintele si premierul polonez, Andrzej Duda si Donald Tusk, aflati in tabere politice adverse, vor efectua impreuna o vizita oficiala in SUA si vor fi primiti la Casa Alba de presedintele Joe Biden pe 12 martie, a anuntat joi presedintia americana, transmite agentia EFE Unul din obiectivele principale…